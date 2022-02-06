Каменные джунгли, парки и смог: чем знаменит Дарницкий район Киева

Дарницкий район — один из самых больших в Киеве. Он занимает 134 кв.км — 15% от всей площади столицы. Район очень контрастный — здесь сконцентрирован значительный экономический потенциал, более 200 га зелёных насаждений и 556 га площадь водоемов.

В чем особенности жизни и инфраструктуры в Дарницком районе, какие там цены на квартиры и что строится — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Особенности Дарницкого района

Дарницкий район находится на левом берегу Днепра. Историки отмечают, что на территории современного Дарницкого района были организованные поселения с III-II тысячелетии до нашей эры.

В современном Киеве эта местность прежде всего ассоциируется с заводами и большим скоплением высоток, следовательно, здесь сосредоточено множество людей и машин. Здесь расположены промышленные предприятия, крупный железнодорожный узел, транспортные компании. Однако из-за бурного развития промышленности в районе сильно страдает экология — жители жалуются на неприятные запахи и смог, вызванные работой мусоросжигательного завода "Энергия", Бортнической станции аэрации, золоотвала Дарницкой ТЭЦ. Зато жители района имеют преимущество при выезде в международный аэропорт "Борисполь" — скоростная Бориспольская трасса примыкает прямо к массиву.

Цены на жилье здесь достаточно демократичные (от 760 долларов за кв.м).

В состав Дарницкого района входят такие территории: Новая Дарница, Харьковский массив, Позняки, Северные Осокорки, сёла Позняки и Осокорки, Бортничи, ДВРЗ, Рембаза, несколько промзон.

Позняки

Позняки — один из самых перспективных районов Киева. Каждый год здесь сдаются в эксплуатацию новые высотные здания и офисные помещения, открываются заведения, появляются значимые объекты инфраструктуры.

Повышение деловой активности притягивает на Позняки бизнесменов и активную молодежь. Офис на Позняках стоит значительно дешевле, чем в центре города. На Позняках расположилось множество заведений разного формата: здесь можно найти все — от пиццерий и небольших кофеен до ресторанов и пабов. На проспекте Бажана есть небольшой, но благоустроенный парк "Позняки" с озером, фонтаном в форме груши и уличным пианино. Это единственный парк в районе — поэтому здесь всегда многолюдно. Вдоль проспекта Бажана оборудована велодорожка.

Фото: Pinterest

Альтернативный вариант для прогулок — "Солнечное" озеро с песчаным пляжем — популярное место для отдыха, пробежек и рыбалки.

В районе нет проблем с инфраструктурой. В новых ЖК располагается множество небольших магазинов, в которых можно купить продукты и товары для дома. На Позняках сосредоточено большое количество торговых точек: супер- и гипермаркеты, крупные стоковые магазины, ТРЦ "Аладдин", "Аркадия" и "Пирамида", большой "Евробазар".

На Позняках современные детские сады, школы и гимназии. На метро или автомобиле до центра города можно добраться за 15—20 минут, однако пробки с левого на правый берег, особенно на Южном мосту — часто явление. Так что можно застрять надолго.

Район продолжает застраиваться. Квартиры сдаются в аренду по относительно невысоким ценам, а стоимость жилья в новых домах ниже средней по городу. В числе новостроев — ЖК "Урловський" 1 и 2 (Bud Сapital) — от 28000 грн/кв.м., ЖК Great (IB Alliance, РИЭЛ) — 36000 грн/кв.м. "Причал-8" (ІнтергалБуд) — от 30000 грн/кв.м, 31Z ("Ковальска") — от 42000 грн/кв.м, ЖК "Славутич" (bUd development) — 60000 грн/кв.м.

Осокорки

Осокорки — один из самых молодых районов Киева, очень похожий на Позняки. За отсутствие зеленых зон киевляне называют локацию “каменными джунглями”, а местные жители нередко жалуются на загазованность проспекта Бажана и неприятный запах, доносящийся с Бортнической станции аэрации, особенно летом.

Рядом с Осокорками много озер и водоемов. Летом местные жители загорают на пляжах, устраивают пикники и рыбалку. Возле новостроек расположились рестораны и кофейни, где по вечерам местные жители отдыхают, а днем приходят поработать.

Осокорки не похожи на типичные киевские окраины с тихими внутренними дворами и палисадниками. Здесь построили широкие магистрали, транспортные развязки и многоэтажные здания с коммерческими заведениями на первых этажах.

Фото: ЖК Seven (olx.ua)

На территории микрорайона расположены крупные сетевые супермаркеты, фастфуды, спортцентр, частные клиники. Возле метро много точек с овощами и фруктами.

Застройка Осокорков неоднородна, но большая часть жилых домов — современные многоэтажки. С каждым годом их становится все больше. Среди них — ЖК Seven (Stolitsa Group) — от 49000 грн/кв.м., ЖК "Берег Днепра" (РИЭЛ) — от 39000 грн/кв.м., Sky River-2 (Status Group) — от 40000 грн/кв.м.

Харьковский массив

Харьковский похож на Позняки и Осокорки — массивы развивались параллельно. Все те же широкие проспекты, транспортные развязки и ряды высоток. Среди жителей массива много молодежи. Киевлян привлекают невысокие цены на аренду и покупку жилья и хорошо развитая инфраструктура. В домах советского периода много старожилов, которые получили здесь квартиры в обмен на жилье в коммуналках на правом берегу.

На Харьковском много кафе, магазинов и офисных центров. Здесь же (благодаря непосредственной близости к Бориспольской трассе) находится главный офис авиакомпании МАУ. Постепенно сюда перебираются и стартаперы в сфере IT, формируя вокруг прогрессивную среду.

Харьковский выделяется на фоне соседних районов наличием небольших, но уютных зеленых зон. На ул. Ревуцкого есть ухоженный сквер со скамейками и фонтаном, а на Архитектора Вербицкого — парк Воинов-Интернационалистов с детской площадкой и аттракционами.

Фото: парк Партизанской славы (КМДА)

Но самым популярным местом у жителей Харьковского массива считается огромный парк Партизанской славы, в котором пахнет хвоей и водятся ручные белки. Люди устраивают в парке пикники, катаются на роликах и велосипедах, отдыхают у озер. На территории есть столы для настольного тенниса, веревочные маршруты и передвижные кофейни. Парк плавно перетекает в Никольский лес — в котором много бегунов и велосипедистов.

Хорошо развитая транспортная сеть делает Харьковский комфортным для жизни. Вдоль проспекта Бажана расположены три станции метро, там же можно сесть на автобусы в сторону Дарницы, Троещины и аэропорта "Борисполь", который находится в 15 минутах езды.

Харьковский — район высоток. Квартиры в них заметно просторнее, чем в старых домах правого берега, а стоят дешевле. В числе новых ЖК Terracotta (Perfect Group) — 27 100 грн/кв.м., ЖК "Ревуцкий" (ДСК-Житлобуд) — от 20500 грн/кв.м., ЖК "Злагода" (Киевгорстрой) — от 27250 грн/кв.м., ЖК "Лебединый" (Perfect Group) — 33000 грн/ кв.м.

Бортничи

Бортничи сохранили облик уютного пригорода с частным сектором, проселочными дорогами, зелеными изгородями — они стали частью Дарницкого района почти 30 лет назад, но пока окончательно не сформировались как столичный жилой массив. Микрорайон окружен сосновым лесом, а в центре находится одно из самых чистых озер города — Заплавное.

Днем жители Бортничей уезжают на работу в центр и соседние районы, улицы практически пустеют.

Пляжи Заплавного — популярное место отдыха и рыбалки. На озере есть волейбольная площадка, водные аттракционы.

Фото: Черный замок (Vgorode.ua)

Самая необычная достопримечательность Бортничей — "Черный замок". Когда-то там были пугающие скульптуры, горящие по ночам факелы и таблички с цитатами из книги сатанистов. После скандала с "замка" сняли демонический декор, а рядом построили православную церковь.

Фото: Meget

Особенность Бортничей — лес, окружающий микрорайон практически со всех сторон. Сосны и ели растут на улицах и во дворах, поэтому здесь можно уловить запах хвои и древесной смолы.

В микрорайоне есть несколько общеобразовательные школы и детских садов. Во дворах новых домов современные детские площадки.

Инфраструктура в Бортничах хромает — здесь нет крупных супермаркетов, не очень хорошо обстоят дела с общественным транспортом. Рядом с микрорайоном находятся Бортническая станция аэрации и мусоросжигательный завод "Энергия", которые загрязняют воздух.

В Бортничах преобладает частный сектор, но во время строительного бума 2000-х в районе появилось несколько современных ЖК с просторными квартирами и удобной планировкой. Жилье в Бортничах стоит значительно дешевле, чем в других районах города. В числе новостроев ЖК от Житло-Инвест — 16050 грн/кв.м., ЖК "Східна Брама" (УКРАРГО) — от 25000 грн/кв.м.

ДВРЗ

ДВРЗ — левобережная окраина Киева. Иногда микрорайон называют заповедником сталинской архитектуры, поскольку основная часть здешней застройки — это двух-, трех- и пятиэтажные дома 1930-40-х и начала 1950-х годов. Встречаются также советские высотки, небольшое количество частных домов и современные многоэтажки. Многие квартиры сдаются в аренду по невысоким ценам, что привлекает арендаторов на ДВРЗ.

Свое название ДВРЗ получил от Дарницкого вагоноремонтного завода, вокруг которого и был построен. За более чем полувековую историю рабочий район почти не изменился.

Фото: КиевВласть

На ДВРЗ кажется, что время остановилось: во дворах сушится белье, стоят припаркованные советские автомобили. Здесь все так же играют на скамейках в карты и домино, прогуливаются по лесу и отдыхают в ухоженном сквере.

Бывший Дом культуры ДВРЗ местные жители прозвали "Клубом". Сейчас в здании находится Центр культуры и искусств Днепровского района, в котором работают творческие секции для детей и школьников.

На ДВРЗ нет привычных для мегаполиса развлечений, поэтому большую часть свободного времени местные жители проводят парке Партизанской славы.

Небольшое количество транспорта, чистый воздух и невысокая этажность делают ДВРЗ похожим на провинцию, где жизнь идет своим чередом.

Здесь есть две школы, пять детских садов и поликлиника. Во многих дворах оборудованы компактные детские площадки, синтетические футбольные поля и столы для пинг-понга.

На ДВРЗ нет метро. Район соединяется с городом мостом через железнодорожную станцию "Киев-Лиски". Это создает трудности с въездом и выездом за пределы массива. Дорога до ближайших станций метро занимает 20—25 минут, до центра города — около часа. За крупными покупками и развлечениями местные жители вынуждены ехать в центр или в другие районы, а учитывая проблемы с общественным транспортом — это не всегда удобно.

Новые ЖК здесь появляются редко и только в эконом-классе. Сейчас в процессе строительства новых ЖК на ДВРЗ нет.

Ранее мы публиковали гид по районам правого берега Киева и ценам на квартиры.