Это не "черный лебедь": как дефолт китайского застройщика Evergrande отразится на мировой экономике

Многие хорошо помнят ситуацию с банкоротством инветстбанка Lehman Brothers, которое спровоцировало мировой финансовый кризис 2008 года. Сегодня игроки рынка с опаской наблюдают за развитием ситуации вокруг технического дефолта китайского застройщика Evergrande.

Похожи ли эти ситуации и какие последствия для рынка недвижимости и финансовой системы они будут иметь – в публикации РБК-Украина Realty со ссылкой на ВВС.

Что общего у американского и китайского кризисов

В сентябре этого года китайский застройщик Evergrande впервые заявил о себе на весь мир. И сразу с шокирующей новостью. Второй по размеру девелопер страны, накопивший почти 300 млрд. долларов задолженности, предупредил инвесторов о возможности банкротства. Тогда в инфорпространстве впервые появились рассуждения, станет ли этот случай "моментом Lehman" для Китая.

Со временем стало понятно, что Пекин справляется с ситуацией совсем иначе, чем Вашингтон поступил в 2008 году.

После того, как Evergrande заявил, что не сможет выполнить свои финансовые обязательства, компания объявила дефолт по части своих иностранных облигаций. По данным СМИ, застройщик уже ведет переговоры с китайскими властями по вопросу реструктуризации долга. Одним из условий может быть продажа личных активов некоторых учредителей компании.

"Самая большая разница между ними в том, что Evergrande – это крушение поезда, которое все предвидели", – сказал Винеш Мотвани, который работал в США аналитиком Silk Road Research, когда рухнул Lehman. Объект компании Evergrande в Ухане (gettyimages)

Политика "трех красных линий"

Более года назад В Китае была объявлена политика "трех красных линий" – перечень ограничений для застройщиков по заимствованию средств. На протяжении десятилетий в этом секторе происходили неконтролируемые заимствования, которые Народный банк Китая, назвал "безрассудными".

Уже тогда было ясно, что Evergrande – один из ярых нарушителей этого ограничения.

По словам Рори Грина, руководителя отдела исследований Китая и Азии инвестиционной компании TS Lombard, кризис Эвергранде – событие, которое можно назвать "серым носорогом" – термин, используемый для описания медленно развивающейся очевидной угрозы в отличие от неожиданного возникновения "черного лебедя".

"Предупреждение об Evergrande звучит очень давно, поэтому никого из держателей облигаций не должен удивлять их дефолт", – сказал он.

Чем отличается этот кризис?

Еще одно важное различие между крахом Lehman Brothers и кризисом Evergrande заключается в том, что у китайского правительства, в отличие от руководства США, нет проблемы вмешаться в ситуацию.

Контролируя рынок недвижимости страны через государственные банки, Пекин также знает, какие девелоперы могут объявить дефолт – чего нельзя было сказать о Вашингтоне во время ипотечного кризиса.

В то же время Китай гораздо более избирательно подходит к своим действиям, чем США во время мирового финансового кризиса.

Для китайского правительства крайне важно, чтобы повседневная деятельность Evergrande оставалась стабильной. Его цель – чтобы компания могла закончить дома, которые строит и чтобы это не повлияло на обычных покупателей и не нанесло серьезного ущерба доверию к рынку недвижимости.

Но есть опасения, что если цены продолжат падать, потенциальные покупатели могут отложить покупку новых домов, что еще больше замедлит рынок.

Что будет с Эвергранде?

Эксперты прогнозируют, что реструктуризация Evergrande может занять месяцы, если не годы, поскольку власти пытаются избежать потрясений, которые поразили мировую финансовую систему после краха Lehman Brothers.

Рори Грин указывает на прошлые неудачи крупного китайского бизнеса. Используя в качестве примера крах страхового и финансового гиганта Anbang, он ожидает, что реструктуризация Evergrande будет длительным процессом: "Anbang начал реструктуризацию два года назад, и она все еще продолжается. Evergrande намного больше, поэтому на это могут потребоваться годы".

Наиболее вероятным сценарием является разделение Evergrande на отдельные подразделения. Это будет разделение "серого носорога" на кусочки, и региональным банкам будет поручено разобраться с отдельными подразделениями, чтобы обеспечить стабильность строительной отрасли и экономики.

Как отреагируют международные инвесторы?

Хотя Evergrande не выплачивает проценты по иностранным облигациям, это не должно привести к финансовому кризису. Облигации в основном принадлежат богатым зарубежным инвесторам и некоторые аналитики обеспокоены влиянием на репутацию китайского сектора недвижимости.

"Это определенно подрывает веру международных инвесторов в китайские облигации на недвижимость", – сказал Джексон Чан из платформы исследования финансовых рынков Bondsupermart.

Что особенно важно, для китайских застройщиков стало намного дороже занимать деньги у международных инвесторов.

Что еще предстоит увидеть, так это то, как Пекин соблюдает баланс между продолжением своей строгой политики на рынке недвижимости и риском того, что крупная отрасль страны потеряет выход к доступным иностранным инвестициям.

Как долго Китай сможет удерживать этот хрупкий баланс и разруливать кризис в ручном режиме, не выпуская его в "большой мир" – покажут события следующего года. Но в любом случае, по мнению специалистов, эта история будет сильно отличаться от американских событий 2008-го по течению и последствиям.

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