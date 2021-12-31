ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Доступная ипотека 7%": сколько кредитов выдано за год и в каких банках

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 15:45
"Доступная ипотека 7%": сколько кредитов выдано за год и в каких банках Фото: на сегодняшний день в программе принимают участие 21 уполномоченный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

По состоянию на 30 декабря 2021 года по программе "Доступная ипотека 7%" уполномоченными банками подписано 1320 кредитных договоров на общую сумму 1,145 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Среди них первичный рынок занимает 22,8%, вторичный – 77,2% соответственно.

Программа стартовала с 1 марта этого года. В ней задействовано 25 регионов страны, в том числе г. Киев.

Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, безоговорочными лидерами среди регионов были:

  • Киевская обл. – 31,3%;
  • г. Киев – 31,1%.

Среди других регионов высокую активность продемонстрировали:

  • Львовская обл. – 6,4%;
  • Харьковская обл. – 5,7%;
  • Волынская обл. – 4 %.

Всего в уполномоченные банки поступило 1865 заявок на участие в программе на общую сумму 1,614 млрд грн, из которых 23,3% составляет первичный рынок и 76,7% – вторичный.&quot;Доступная ипотека 7%&quot;: сколько кредитов выдано за год и в каких банкахДля привлечения большего количества участников в государственные программах "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%" Минфин разработал соответствующее постановление Кабинета Министров Украины, которое было принято на заседании Правительства 21 октября 2021 г.

Постановлением, в частности, предусматривается:

  • отмена возрастных ограничений к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет);
  • увеличение лимита возможного превышения площади предмета ипотеки – с 20% до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно.

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 21 уполномоченный банк. Банки, приобщившиеся к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно обновленным условиям Программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.

При этом в Министерстве обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на сайте Фонда Развития Предпринимательства (ФРП).

Ранее мы рассказывали про ТОП-8 законодательных изменений на рынке недвижимости в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
Мнения
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Все мнения