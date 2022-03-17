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Что делать при потере имущества: пошаговая инструкция

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Четверг 17 марта 2022 14:25
Что делать при потере имущества: пошаговая инструкция Алгоритм действий, если во время войны вы потеряли жилье или транспорт (фото: t me dsns_telegram)
Автор: Илона Свиридова

Россия напала на Украину утром 24 февраля. По всей стране прокатились обстрелы, которые наносят сокрушительный удар как государственной инфраструктуре, так и имуществу простых граждан.

Что делать, если во время войны вы потеряли жилье или транспорт? РБК-Украина REALTY со ссылкой на депутата Киевского городского совета Ксению Семенову в Facebook публикует пошаговую инструкцию.

Прежде всего, фиксируйте разрушения.

  • Обязательно храните документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности - сделайте из них копии, а также актуальную выписку о пребывании имущества в собственности из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (реестр сейчас работает с перебоями, поэтому попробуйте на портале "Дія").
  • В случае пожара или аварийного состояния - вызывайте работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта, не забудьте получить его копию. Также, обратитесь в соответствующую райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья или же попробуйте составить акт разрушения самостоятельно с соседями. Соседи в данной ситуации - важные люди, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела и т.д.) - зафиксируйте их письменные объяснения.
  • Самостоятельно сделайте фото- и видеофиксацию разрушений, а при наличии - собирайте и храните статьи, фото и видео СМИ относительно соответствующих фактов. Насчет жилья - попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую техника, что находилась в доме), фото имущества до и после.
  • Обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.
  • Материалы позже также загрузите на сайт https://damaged.in.ua/. Это ресурс, который собирает доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения.

Важно максимально собирать все возможные доказательства разрушения. Это могут быть: акты о разрушении имущества, составленные ГСЧС и органами местной власти, подробная фото/видеофиксация недвижимости или иного имущества до и после событий, информация из СМИ, показания соседей, очевидцев, в которых подробно описаны обстоятельства повреждения и их характер, выписка из ЕРДР.

Относительно страховых выплат: наступление страхового случая на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате.

Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, нанесенный имуществу в результате военных действий - обстрелов, бомбардировок и тому подобное. Это стандартное исключение в договорах страхования имущества.

Напомним, ранее премьер-министр Украины также анонсировав начало сбора информации о поврежденном и разрушенном жилье из-за войны.

Украинцы, которые остались без жилья из-за действий оккупантов, смогут подать заявку на возмещение через "Дію" уже через неделю.

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