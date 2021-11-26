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Алієв, Хомутинник та Хмельницький: опубліковано рейтинг власників найбільших ТРЦ Києва

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П'ятниця 26 листопада 2021 17:07
Алієв, Хомутинник та Хмельницький: опубліковано рейтинг власників найбільших ТРЦ Києва Фото: опубліковано рейтинг власників найбільших ТРЦ Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні представили рейтинг найбільших власників торговельних центрів Києва за загальною прощею об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на рейтинг НВ спільно з RAU.

До ТОП-10 увійшли Вагіф Алієв та Олександр Спектор, Віталій Хомутиннік, Василь Хмельницький та партнери, Гарік Корогодський та Олександр Меламуд, В’ячеслав Ігнатенко, Олександр Шпиг та партнери, Раймондас Туменас та партнери, подружжя Олександр та Галина Гереги, Олег Вишняков, Сергій Брюховецький.

Як відомо, нещодавно в Києві розпочав роботу ТРЦ Respublika Park загальною площею близько 300 тис. кв. м. Відкриття Respublika Park відбулося із заповненістю 61 % і до кінця року буде покрито 79% площ.

У 2022-2023 роках столиця побачить відкриття таких торговельних об'єктів, як White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Lake Plaza, Ocean Mall, Лук’янівка тощо. Заявлена орендна площа до відкриття - понад 350 тис. кв. м, за даними UTG.

З урахуванням площ Respublika Park, третьої черги Blockbuster Mall та Хіт Mall показник насиченості торговими площами в Києві сягнув 605 кв. м на 1 тис. осіб.

Якщо порівнювати з Будапештом та Варшавою, то ринку української столиці ще є куди зростати.

"Лівий берег столиці досі ненасичений торговельною інфраструктурою. Серед районів міста, де можна розглядати реалізацію масштабного проєкту, ми би виділили Харківський та Лісовий масиви", - говорить Ігор Заболоцький, експерт консалтингової компанії Colliers Ukraine.

Алієв, Хомутинник та Хмельницький: опубліковано рейтинг власників найбільших ТРЦ Києва

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