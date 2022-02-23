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Активное строительство на Западе Украины и подорожание стройматериалов: тенденции отрасли 2022

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Среда 23 февраля 2022 10:35
Активное строительство на Западе Украины и подорожание стройматериалов: тенденции отрасли 2022 Фото: больше всего строили в Киевской, Одесской и Днепропетровской обсластях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В течение прошлого года украинский строительный рынок вырос на 5%, а рынок стройматериалов – на 16%. Общей тенденцией стал стабильный рост строительной индустрии Украины ускоренными темпами.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитическое исследование "Обзор развития строительной отрасли Украины" от Агентства PAU.

Сколько строили в течение года

Объем выполненных строительных работ за январь-декабрь 2021 года составил 254 млрд грн. (+5,1%) к предыдущему году.

Это произошло за счет:

  • жилищного строительства – +16,8%;
  • нежилого строительства – +3,2%;
  • строительства инфраструктуры – +3,1%.

В ТОП-3 регионов с наибольшими объемами строительства вошли Киевский регион, Одесская и Днепропетровская области. Их общая доля составила более 50%.Активное строительство на Западе Украины и подорожание стройматериалов: тенденции отрасли 2022Источник: Агентство PAU

Драйверы роста

Драйверами роста строительной отрасли остаются:

  • проект "Велике будівництво";
  • запуск государственной программы по ипотечному кредитованию под 7%;
  • запуск реформированной ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины).

Ожидается, что эти драйверы смогут вывести строительную индустрию Украины в 2022 году на новый уровень-более 300 млрд грн в год.

Ставка на Западную Украину

"В то же время, энергетический кризис в Европе, а также угроза нового вторжения РФ на территорию Украины, приведут в 2022 году к более активного росту строительной деятельности в Западной Украине и более активному росту цен на строительные материалы", – отмечают аналитики агентства.

Ранее мы сообщали, что Одесса дешевеет, а Львов дорожает: как меняются цены на квартиры в больших городах.

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