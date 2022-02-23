Активное строительство на Западе Украины и подорожание стройматериалов: тенденции отрасли 2022
В течение прошлого года украинский строительный рынок вырос на 5%, а рынок стройматериалов – на 16%. Общей тенденцией стал стабильный рост строительной индустрии Украины ускоренными темпами.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитическое исследование "Обзор развития строительной отрасли Украины" от Агентства PAU.
Сколько строили в течение года
Объем выполненных строительных работ за январь-декабрь 2021 года составил 254 млрд грн. (+5,1%) к предыдущему году.
Это произошло за счет:
- жилищного строительства – +16,8%;
- нежилого строительства – +3,2%;
- строительства инфраструктуры – +3,1%.
В ТОП-3 регионов с наибольшими объемами строительства вошли Киевский регион, Одесская и Днепропетровская области. Их общая доля составила более 50%.Источник: Агентство PAU
Драйверы роста
Драйверами роста строительной отрасли остаются:
- проект "Велике будівництво";
- запуск государственной программы по ипотечному кредитованию под 7%;
- запуск реформированной ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины).
Ожидается, что эти драйверы смогут вывести строительную индустрию Украины в 2022 году на новый уровень-более 300 млрд грн в год.
Ставка на Западную Украину
"В то же время, энергетический кризис в Европе, а также угроза нового вторжения РФ на территорию Украины, приведут в 2022 году к более активного росту строительной деятельности в Западной Украине и более активному росту цен на строительные материалы", – отмечают аналитики агентства.
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