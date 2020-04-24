Языковой омбудсмен уходит с должности

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова уходит с занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Она отметила, что это был яркий и незабываемый период в жизни.

"Владимир Бородянский, Анатолий Максимчук, Светлана Фоменко, и многие другие прекрасных людей, которые поддерживали на этом пути, искренне вас благодарю", - добавила Монахова.

Отметим, в интервью одному из СМИ она заявила, с момента назначения на должность не получала заработную плату, поскольку не был сформирован секретариат языкового омбудсмена.

Напомним, Кабинет министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка в ноябре 2019 года. Должность языкового омбудсмена в Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.