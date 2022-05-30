Зять Ельцина отказался от должности советника Путина, - Reuters

Зять первого президента России Бориса Ельцина - Валентин Юмашев - отказался от должности советника нынешнего президента Владимира Путина. На него он работал порядка 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание со ссылкой на близких к Юмашеву людей отмечает, что его уход разрывает последнюю связь администрации Путина с периодом правления Ельцина. В самом Кремле не предоставили оперативный комментарий, а Юмашев не ответил на запрос.

По словам первого заместителя исполнительного директора фонда "Президентский центр Бориса Ельцина" Людмилы Телен, Юмашев отказался от должности советника еще в апреле. Он также подчеркнула, что тот ушел по своей инициативе.

Отметим, Юмашев работал в Кремле еще во времена Ельцина, женат на его дочери Татьяне. В 1997 году руководил администрацией президента.

Примечательно, что взрослая дочь Юмашева 24 февраля разместила в своем Instagram украинский флаг, надпись "Нет войне" и смайлик с разбитым сердцем.