ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зять Єльцина відмовився від посади радника Путіна, - Reuters

Новость на русском →
Москва, Понеділок 30 травня 2022 23:01
Зять Єльцина відмовився від посади радника Путіна, - Reuters Фото: Валентин Юмашев (facebook.com/uvboris)
Автор: Артем Горовенко

Зять першого президента Росії Бориса Єльцина - Валентин Юмашев - відмовився від посади радника нинішнього президента Володимира Путіна. На нього він працював близько 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на близьких до Юмашева осіб зазначає, що його відхід розриває останній зв'язок адміністрації Путіна з періодом правління Єльцина. У самому Кремлі не надали оперативний коментар, а Юмашев не відповів на запит.

За словами першого заступника виконавчого директора Фонду "Президентський центр Бориса Єльцина" Людмили Телен, Юмашев відмовився від посади радника ще в квітні. Він також підкреслила, що той пішов за своєю ініціативою.

Зазначимо, Юмашев працював у Кремлі ще за часів Єльцина, одружений на його дочці Тетяні. У 1997 році керував адміністрацією президента.

Примітно, що доросла дочка Юмашева 24 лютого розмістила в своєму Instagram український прапор, напис "Ні війні" і смайлик з розбитим серцем.

Нагадаємо, в березні ще один видатний чиновник часів Єльцина Анатолій Чубайс на тлі війни проти України пішов з посади спецпредставника Путіна і покинув РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Борис Ельцин Російська Федерація
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу