"Звуки нашої перемоги почує вся Україна": Зеленський привітав з Днем Соборності

"Сьогодні ми святкуємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що в кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць, бо кожен регіон захищає інший регіон.

"Кожне місто - рідне. Кожне село - рідне. Кожна вулиця - рідна. Навіть якщо ми там ніколи в житті не були. І бійці з Києва, Львова, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох інших міст б’ються за Маріуполь, Куп’янськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Куп’янська й Маріуполя та багатьох інших міст б’ються за Авдіївку, Бахмут і Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом захищають Харків. І всі разом звільняють Херсон. І всі ми разом, хоч би де народилися й де зростали, кажемо сьогодні: я захищу мою Україну. Мою соборну. Моє Закарпаття, мою Волинь, моє Поділля, мою Таврію, мою Сіверщину, моє Полісся, мою Наддніпрянщину, мій Донбас, мою Галичину, моє Придніпров’я, мою Слобожанщину, моє Приазов’я, мою Буковину і, звісно, мій Крим. І ніякий він не "ваш", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що українці все захищають разом, а отже разом і переможуть.

"І звуки перемоги почує вся Україна...Моя Україна. Наша Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. З Днем Соборності, дорогий народе! З Днем Соборності, непоборні!" - привітав Зеленський українців.

Додатково

Нагадаємо, що День Соборності України - це свято, яке відзначають щорічно 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

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