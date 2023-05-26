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Звозять техніку, ППО та живу силу. Біля Бердянська помітили рух армії РФ

Фото: біля Бердянська помітили рух армії РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія переміщає свої військові сили та підкріплення у напрямку Бердянська та на узбережжя Маріупольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

Зокрема там помічено пересування мотопіхотної техніки, живої сили та системи ППО "Панцир". Окрім цього в бік Криму, на узбережжя по лінії Урзуф-Ялта, було завезено нових мобілізованих. Там поновив роботу полігон з підготовки біля хутора Бабах-Тарама Маріупольського району.

"Фіксуємо накопичення живої сили та техніки, зокрема танків на півночі Маріупольського району, ближче до Волновахи/Вугледару. Зворотного руху на московію не зафіксовано", - пише Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

З початку повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь став однією з головних цілей окупантів на Донбасі. Росія постійно обстрілювала місто, а повністю захопила його наприкінці травня 2022 року, коли українські захисники, які базувалися на "Азовсталі", здалися у полон.

Останнім часом російська армія використовує Маріуполь як свою військову базу, особливо порт. Окрім того, там помічено пересування російської техніки радянського зразка.

Також у Маріуполі почастішали вибухи. Так, 19 травня у районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

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МаріупольБердянськВійна Росії проти України