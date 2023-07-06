Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більших жертв, - Зеленський

За словами глави держави, винищувачі F-16 або будь-яке інше озброєння, яке дійсно необхідне нашій країні, дозволить українським захисникам "рухатися швидше та врятувати більше життів".

"Ну, з іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів", - наголосив Зеленський.

Зволікання з винищувачами

Нагадаємо, країни-союзники України у червні ухвалили рішення навчати наших пілотів управлінню західними винищувачами.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, союзники обіцяли розпочати тренування ще у червні, але цього не сталося. Таким чином, графік навчання почав зрушуватись, що затримує і майбутню передачу F-16.

При цьому Зеленський заявляв, що деякі союзники затягують з графіком тренувань українських пілотів.