Звинувачують у розтраті коштів єврофондів. У Франції призначили суд над Ле Пен

Марін Ле Пен та ще 26 осіб підозрюють у тому, що вони створили у період з 2004 по 2016 рік систему винагороди Євросоюзом помічників депутатів Європарламенту. Ле Пен, яка завжди заперечувала ці звинувачення, постане перед судом за розтрату державних коштів та співучасть.

Суд також ухвалить рішення, чи зможе її 95-річний батько підготувати свій захист та бути присутнім на суді. Слухання проходитимуть три рази на тиждень у другій половині дня з понеділка по середу.

Серед інших обвинувачених — мер Перпіньяна Луї Аліо, колишній другий номер партії Бруно Гольніш, виконавчий віце-президент партії Ніколя Бей, колишній скарбник "Національного об'єднання" Валеран де Сен-Жюст, а також речник партії Жюльєн Одуль.

Хід розслідування проти Марін Ле Пен

Розслідування розпочалося у березні 2015 року, коли Європейський парламент оголосив, що передав до Управління ЄС щодо боротьби з шахрайством можливі порушення, допущені партією щодо зарплат помічників парламенту. Наприкінці 2016 року розслідування було доручено двом паризьким суддям із фінансових розслідувань. У червні 2017 року Марін Ле Пен було пред'явлено звинувачення у "зловживанні довірою" та "співучасті", пізніше звинувачення було перекваліфіковано на "розкрадання державних коштів".

Ле Пен підозрюють у тому, що вона створила систему винагород у розмірі 21 тисяч євро для своїх помічників, які щомісяця виділялися з фондів Євросоюзу кожному депутату для оплати помічників парламенту. Підраховано, що Ле Пен направила своїм соратникам 6,8 млн. євро в період з 2009 по 2017 рік.