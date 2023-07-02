Звинувачував в обстрілах ЗСУ: у Харкові судитимуть любителя "руського мира"

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року 28-річний чоловік, перебуваючи в одному з харківських кафе, почав висловлювати свою антиукраїнську позицію.

Він почав розповідати відвідувачам, що "українські військові бомблять населені пункти". Крім того, колаборант додав, що "Крим - це Росія, і Україні вже ніколи його не повернути".

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Звільнення Харківської області

Восени минулого року українські військові провели успішний контрнаступ у Харківській області та звільнили від окупантів значну частину регіону.

Захисники відсунули російські війська за лінію кордону. Проте армія РФ продовжує обстрілювати Харків та звільнені прикордонні населені пункти.

Зокрема, вчора через ворожий обстріл у Куп'янському районі поранення отримав чоловік.

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