Звинувачення щодо розтрати коштів на плавучу станцію безпідставні, - "Київводоканал"

"Київська міська прокуратура опублікувала на своїх ресурсах інформацію про повідомлення підозри колишньому керівнику ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом розтрати бюджетних коштів. Зазначені прокуратурою звинувачення не підтверджуються фактами та відповідними документами, наданими слідству, і, попри сприяння слідчім діям, тиск на працівників підприємства триває, що підтверджує упередженість слідчих", - йдеться в заяві.

В компанії повідомляють, що з метою забезпечення киян альтернативними джерелами водопостачання, що дуже важливо в умовах війни, було розроблено проєкт передислокації плавучої насосної станції "Київводоканалу", яка може слугувати альтернативним засобом постачання води на період виникнення надзвичайної ситуації. Було виконано роботи з будівництва та монтажу обладнання. Однак правоохоронні органи не врахували реально виконаний обсяг робіт.

"Звинувачення ґрунтуються на тому, що станція нібито не підлягає експлуатації за цільовим призначенням через свій технічний стан. Проте для підтримання в робочому стані обладнання станції щорічно виконувались планово-попереджувальні ремонти. Останній акт перевірки стану готовності до пуску в експлуатацію комплексу станції… складений 2 квітня 2021 року. Окрім того, для підготовки до весняно-паводкового періоду 2023 року власними силами були виконані регламентні роботи на обладнанні станції", - повідомляють у "Київводоканалі".

Проект передислокації станції мав на меті забезпечення міста Києва резервним (альтернативним) водозабором, у випадку можливих ракетних ударів або повного знеструмлення. Це можливість забезпечення питною водою при обмеженому використанні до 1,5 млн осіб, а також можливість заповнення в мінімальних обсягах системи водою для пожежогасіння, йдеться у заяві компанії.

"За результатами проходження експертизи проєктної документації було отримано позитивний експертний звіт. На визначену суму роботи виконані, що підтверджено актами виконаних робіт", - наголошує ПрАТ "АК "Київводоканал".