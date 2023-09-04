Звільнення Урожайного: ЗСУ затримали бойовика "ДНР", йому загрожує 15 років

"Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка у Херсонській області. Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.

Відомо, що 24 січня цього року підрозділ фігуранта був переформований у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ.

"У складі нового угруповання ворожих військ бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного", - додали в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Звільнення Урожайного Донецької області

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне Донецької області у середині серпня. Цей населений пункт знаходиться недалеко від Старомайорського, звільненого наприкінці липня. Саме після звільнення Старомайорського військові повідомляли про певний успіх у напрямку Урожайного і закріплення на досягнутих рубежах.