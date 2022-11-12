Звільнення Херсона змінило хід війни і ставлення до Росії у світі, - Арестович

"Звільнення Херсона і всього правобережжя Дніпра змінило хід війни, Росію та ставлення до Росії у світі. Один раз може пощастити, але двічі - це вже система. Російська армія відходить вп'яте", - зазначає він.

На думку Арестовича, Сили Оборони України назавжди зламали російську рольову модель "десантника біля фонтану", який був "головним системотворчим принципом у РФ".

"Коли цього "десантника" забивають ногами під лавочку - розповідати про велич якось недоречно. Це розуміють усі", - сказав радник ОПУ.

Він також вказав на три складові ідеології російського диктатора, побудованої на таких поверхах:

армія

безальтернативний Путін

сакральна Росія

"Верхніх двох поверхів вже немає. Армію дискредитовано після харківської операції, Путіна після херсонської. Остання скрєпа сакральної Росії зламається після того, як різні групи російських еліт почнуть бачити майбутнє РФ по-різному", - вважає Арестович.

Також він озвучив думку, що приводом може стати майбутнє звільнення ЗСУ Луганська, Донецька або Криму, але "путінський режим може звалитися набагато швидше".