Звільнений чи підвищений? Венс зробив заяву про гучне переведення Волца в ООН

Учора Майк Волц залишив посаду радника президента Сполучених Штатів із нацбезпеки. Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс заперечує трактування "звільнення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The Guardian.
Венс наполягає, що переведення Волца на посаду посла США в ООН є "підвищенням".
"Його не відпустили. Його призначають послом в ООН, що, звичайно, є затвердженою Сенатом посадою. Я думаю, можна навести вагомий аргумент, що це підвищення", - сказав Венс в інтерв'ю Fox News.
Також він звинуватив ЗМІ в тому, що вони представили звільнення Волтца з найвищої посади у сфері нацбезпеки як звільнення.
"ЗМІ хочуть представити це як звільнення. Дональд Трамп звільнив багато людей. Він не дає їм затверджених Сенатом призначень після цього. Він думає, що Майк Волц буде краще служити адміністрації - і, що найголовніше, американському народові - у цій ролі", - заявив чиновник.
Також Венса запитали, чи очікуються подальші дослідження середовища вищих чиновників, на що Венс сказав, що робота глави Пентагону Піта Хегсета "в безпеці".
"Ми повністю довіряємо Піту", стверджує він.
Нагадаємо, нещодавно Майк Волтц опинився в центрі скандалу. Він випадково додав у секретний чат Signal головного редактора видання The Atlantic, де обговорювалися удари США по Ємену. Незабаром скріншоти листування було опубліковано в ЗМІ.
Учора президент США Дональд Трамп заявив, що висунув Волтца на посаду посла США в ООН. Він також похвалив його за роботу, зазначимо, що Волтц "докладав усіх зусиль, щоб поставити інтереси нашої країни на перше місце".
Детальний розбір про те, хто такий Майк Волтц і чому з ним попрощався Трамп - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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