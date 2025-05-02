Звільнений чи підвищений? Венс зробив заяву про гучне переведення Волца в ООН

Венс наполягає, що переведення Волца на посаду посла США в ООН є "підвищенням".

"Його не відпустили. Його призначають послом в ООН, що, звичайно, є затвердженою Сенатом посадою. Я думаю, можна навести вагомий аргумент, що це підвищення", - сказав Венс в інтерв'ю Fox News.

Також він звинуватив ЗМІ в тому, що вони представили звільнення Волтца з найвищої посади у сфері нацбезпеки як звільнення.

"ЗМІ хочуть представити це як звільнення. Дональд Трамп звільнив багато людей. Він не дає їм затверджених Сенатом призначень після цього. Він думає, що Майк Волц буде краще служити адміністрації - і, що найголовніше, американському народові - у цій ролі", - заявив чиновник.

Також Венса запитали, чи очікуються подальші дослідження середовища вищих чиновників, на що Венс сказав, що робота глави Пентагону Піта Хегсета "в безпеці".

"Ми повністю довіряємо Піту", стверджує він.