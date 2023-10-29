У звільненій частині Херсонської області залишається понад 600 дітей, - ОВА

За словами Прокудіна, у 23 населених пунктах Херсонської області, де оголошена примусова евакуація, станом на сьогодні залишаються 637 дітей.

"Це рішення (про обов'язкову евакуацію, - ред.) не чиясь примха. Це повʼязано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям", - сказав він.

Глава ОВА також повідомив, що:

27 жовтня з цих територій евакуювали 32 дитини та їхні родини,

28 жовтня - 9 дорослих і чотирьох дітей.

Загалом з 4 жовтня евакуювали 147 дітей.

Евакуація дітей

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти України. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нагадаємо у вересні влада Херсонської області оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей в області потребують примусової евакуації.

Ми також писали, що цього місяця в Херсонській області змінили умови примусової евакуації для сімей з дітьми.

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