Звідки береться запах бензину в машині і як його усунути: вивчаємо варіанти

Скільки б не кепкували дотепні автомеханіки про те, що бензинова машина має пахнути бензином, насправді це не так. В сучасному авто вжито цілий комплекс заходів, щоб жодна молекула пального не потрапила в атмосферу. І якщо це таки трапляється – це ненормально і з цим треба боротись.

На відміну від, скажімо, газового пального, запах бензину не створений штучно ароматизатором, а пояснюється природньою присутністю у ньому бензолу – дуже пахучої і летючої речовини. Але все одно добре, що бензин відрізняється настільки нав’язливим запахом: від легкозаймистий, тому кожна його протічка дуже небезпечна і потребує усунення.

Тому кожен випадок запаху пального в салоні треба сприймати як сигнал тривоги про негерметичність паливної системи, що означає загрозу пожежі. А причини появи запаху бензину можуть бути такими:

Заправник на АЗС облив горловину і крило бензином . Це трапляється доволі часто, але водій чи пасажири відчувають запах не завжди – тільки коли ця випадкова порція велика чи, наприклад, коли машина довго не від’їжджає від колонки. На ходу ці краплини швидко випаровуються і про них нагадають тільки сухі сліди патьоків – і те не завжди.

. Це трапляється доволі часто, але водій чи пасажири відчувають запах не завжди – тільки коли ця випадкова порція велика чи, наприклад, коли машина довго не від’їжджає від колонки. На ходу ці краплини швидко випаровуються і про них нагадають тільки сухі сліди патьоків – і те не завжди. Розгерметизація паливної системи під капотом . Саме у підкапотному просторі більше всього з’єднань і паливних приборів, які можуть протікати. Шукаючи тут місце протічки, не вимикайте двигун (тримайтесь подалі від деталей, що обертаються), тому що бензин на гарячих деталях швидко випаровується і не завжди залишає сліди. Деякі з підкапотних проблем можна вирішити самотужки, тим більше що продовжувати рух з калюжками і патьоками бензину поряд з гарячими деталями двигуна дуже небезпечно.

. Саме у підкапотному просторі більше всього з’єднань і паливних приборів, які можуть протікати. Шукаючи тут місце протічки, не вимикайте двигун (тримайтесь подалі від деталей, що обертаються), тому що бензин на гарячих деталях швидко випаровується і не завжди залишає сліди. Деякі з підкапотних проблем можна вирішити самотужки, тим більше що продовжувати рух з калюжками і патьоками бензину поряд з гарячими деталями двигуна дуже небезпечно. Розгерметизація бензопроводів. Пластикові та гумові трубки паливопроводів мають властивість з часом розтріскуватись, металеві іржавіють – і всі вони після цього починають потроху пропускати бензин. Будь-яка трубка під днищем може банально пошкодитись від удару, також поширена причина втрати герметичності – проблеми на штуцерах з’єднань. Заміна бензопроводів є доволі відповідальною роботою, тому її можна довіряти тільки відповідальним майстрам.

Пластикові та гумові трубки паливопроводів мають властивість з часом розтріскуватись, металеві іржавіють – і всі вони після цього починають потроху пропускати бензин. Будь-яка трубка під днищем може банально пошкодитись від удару, також поширена причина втрати герметичності – проблеми на штуцерах з’єднань. Заміна бензопроводів є доволі відповідальною роботою, тому її можна довіряти тільки відповідальним майстрам. Вихлопні гази. Авто, яке має проблеми з двигуном, може разом з вихлопом випускати в атмосферу бензин у вигляді мікрокрапель, які не згоріли в циліндрі. Іноді це явище має місце тільки на холодному, непрогрітому двигуні. Одне слово, потрібна діагностика паливної системи і запалювання двигуна.

Авто, яке має проблеми з двигуном, може разом з вихлопом випускати в атмосферу бензин у вигляді мікрокрапель, які не згоріли в циліндрі. Іноді це явище має місце тільки на холодному, непрогрітому двигуні. Одне слово, потрібна діагностика паливної системи і запалювання двигуна. Дірка у бензобаку. Так, насправді пошкодити бак доволі просто, якщо часто з’їжджати з рівного асфальту. Тому що найчастіше паливний бак розташований під днищем авто і він страждає від ударів о нерівності. Крім того, на машинах старих поколінь, де бак не пластиковий, а сталевий, протічка часто виникає через наскрізну корозію. Саме металевий бак можна відремонтувати, в той чи інший спосіб, але краще в умовах СТО. Відновлювати пластиковий бензобак складніше, найчастіше його ремонт вважається тимчасовим – наприклад, у польових умовах, щоб доїхати до майстерні.

Коротко

Так, в деяких випадках запах бензину не означає нічого страшного. Але дозволимо собі ще раз нагадати, що бензин дуже легко займається, а вогонь у свою чергу легко, за кілька хвилин, перетворює машину на купу закопченого рудого брухту. Тому так бажано негайно з’ясувати причину кожного випадку, коли запах пального з’являється не там, де це допускається.