Звезды на карантине. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера



Такой "Свободы слова Савика Шустера" вы еще не видели! Песни в прямом эфире!

Как живут звезды шоу-бизнеса, кино и спорта во время карантина? Когда мы наконец всей страной пойдем в кино и на концерты?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК, лидер группы "Океан Эльзы";

ОЛЯ ПОЛЯКОВА, певица, актриса;

ЮЛИЯ САНИНА, фронтвумен группы "The Hardkiss";

ТАРАС ТОПОЛЯ, лидер группы "АНТИТЕЛА";

ОЛЕГ СОБЧУК, лидер группы "СКАЙ";

СЕРГЕЙ КУЗИН, радиоведущий, продюсер;

АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ, кинопродюсер,кинорежиссер;

АХТЕМ СЕЙТАБЛАЕВ, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер;

ОСТАП СТУПКА, народный артист Украины;

ВЛАДИМИР ГОРЯНСКИЙ, народный артист Украины;

ИРМА ВИТОВСКАЯ, заслуженная артистка Украины;

ВЛАД ТРОИЦКИЙ, театральный режиссер;

ОЛЬГА ХАРЛАН, олимпийская чемпионка (2008);

ЭЛИНА СВИТОЛИНА, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019);

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, народный депутат, “СЛУГА НАРОДА”, глава Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Они говорят, а решает народ.