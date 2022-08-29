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Звезда "Барселоны" подвергся нападению дома и потерял драгоценности на фоне слухов о трансфере

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Барселона, Понедельник 29 августа 2022 12:55
Звезда "Барселоны" подвергся нападению дома и потерял драгоценности на фоне слухов о трансфере Фото: Пьеру-Эмерику Обамеянгу (крайний справа) накануне было не до смеха (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Жертвой разбойного нападения в собственном доме стал нападающий испанской "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг. Преступники скрылись из дома габонца с добычей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Африканская звезда "блаугранас" и его жена стали жертвами ограбления в собственном доме. Нападение устроили не менее четырех бандитов ориентировочно в час ночи.

Грабители угрожали насилием супругам Обамеянгов. На вооружении у преступников было огнестрельное оружие и металлические трубы. Избив форварда, злоумышленники узнали код к сейфу и забрали оттуда драгоценности.

Этот инцидент стал очередным случаем ограбления жилья футболистов. Самым распространенным стал сценарий проникновения в дома, когда игроки задействованы в матчах испанского чемпионата. Недавно местная полиция отрапортовала о разоблачении банды, жертвами которой стали полтора десятка семей звезд Ла Лиги.

Неприятная история, вероятно, ускорит переход Обамеянга в чемпионат Англии. В услугах габонского нападающего заинтересован лондонский "Челси". "Синие" остались без номинальных форвардов после аренды Лукаку в "Интер".

К слову, английский "Ливерпуль" с девятью голами разбил "Борнмут" в рамках Премьер-лиги.

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