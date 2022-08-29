Звезда "Барселоны" подвергся нападению дома и потерял драгоценности на фоне слухов о трансфере

Жертвой разбойного нападения в собственном доме стал нападающий испанской "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг. Преступники скрылись из дома габонца с добычей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Африканская звезда "блаугранас" и его жена стали жертвами ограбления в собственном доме. Нападение устроили не менее четырех бандитов ориентировочно в час ночи.

Грабители угрожали насилием супругам Обамеянгов. На вооружении у преступников было огнестрельное оружие и металлические трубы. Избив форварда, злоумышленники узнали код к сейфу и забрали оттуда драгоценности.

Этот инцидент стал очередным случаем ограбления жилья футболистов. Самым распространенным стал сценарий проникновения в дома, когда игроки задействованы в матчах испанского чемпионата. Недавно местная полиция отрапортовала о разоблачении банды, жертвами которой стали полтора десятка семей звезд Ла Лиги.

Неприятная история, вероятно, ускорит переход Обамеянга в чемпионат Англии. В услугах габонского нападающего заинтересован лондонский "Челси". "Синие" остались без номинальных форвардов после аренды Лукаку в "Интер".