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Зірка "Барселони" зазнав нападу вдома та втратив коштовності на фоні чуток про трансфер

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Барселона, Понеділок 29 серпня 2022 12:55
Зірка "Барселони" зазнав нападу вдома та втратив коштовності на фоні чуток про трансфер Фото: П'єру-Емеріку Обамеянгу (крайній праворуч) напередодні було не до сміху (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорців

Жертвою розбійного нападу вдома став нападник іспанської "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг. Злочинці втекли з оселі габонця зі здобиччю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Африканська зірка "блаугранас" і його дружина стали жертвами пограбування у власному будинку. Напад влаштували щонайменше четверо бандитів орієнтовно о 1-й ночі.

Грабіжники погрожували насильством подружжю Обамеянгів. На озброєнні в злочинців була вогнепальна зброя і металеві труби. Побивши форварда, зловмисники дізналися код до сейфу та забрали звідти коштовності.

Цей інцидент став черговим випадком пограбування осель футболістів. Найпоширенішим став сценарій проникнення до будинків, коли гравці задіяні в матчах іспанського чемпіонату. Нещодавно місцева поліція відрапортувала про викриття банди, жертвами якої стали півтора десятка сімей зірок Ла Ліги.

Неприємна історія, ймовірно, пришвидшить перехід Обамеянга до чемпіонату Англії. У послугах габонського нападника зацікавлений лондонський "Челсі". "Сині" залишилися без номінальних форвардів після оренди Лукаку в "Інтер".

До слова, англійський "Ліверпуль" із дев'ятьма голами розтрощив "Борнмут" у рамках Прем'єр-ліги.

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