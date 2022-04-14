Звірства під Києвом та в Маріуполі. Розвідка оприлюднила дані російського командування

Українська розвідка оприлюднила дані російського командування, причетного до воєнних злочинів проти України в Маріуполі та Київській області. Мова йде про Валерія Солодчука та Олександра Дворнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

З особистими даними Солодчука та Дворнікова (біографія, особисті дані - паспорт, військове посвідчення, поточна адреса реєстрації, інформація та фото членів сім'ї) можна ознайомитися за гіперпосиланнями.

"ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави!", - йдеться в повідомленні.

Валерій Солодчук

Солодчук Валерій Миколайович (на фото ліворуч): бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну - командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Восени 2014 р. - навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Дворніков Олександр

Дворніков Олександр Володимирович (на фото праворуч): з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ "Південь".

Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія змінила командувача наступом в Україні - ним став генерал Олександр Дворніков, відповідальний за воєнні злочини у Сирії.

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