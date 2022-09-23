Звернення Росії до країн Центральної Азії, швидше за все, не увінчається успіхом

Українська розвідка періодично повідомляє, що Росія просить допомоги. За останньою інформацією, у Кремлі випрошують боєприпаси у країн Центральної Азії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю ".

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, цей факт говорить про одне - РФ потребують вже навіть не модернізованої зброї, якої на балансі ОДКБ практично немає, а хоча б якоїсь.

"Йдеться про боєкомплекти РСЗВ "Град", про артилерійські снаряди для "Піонів" і двигуни для БМП і так далі. Це означає, що країна-агресор насправді має труднощі з поповненням", - сказав Юсов у коментарі РБК-Україна.

При цьому звернення з боку РФ який не завжди може увінчатися успіхом для РФ. Загалом така ситуація і відбувається - країни або вже нічого не мають, або відмовляють із різних причин.

"Там нема про кого розмовляти. Лукашенко те, що мав - дав. Киргизстан і Таджикистан точно не будуть зброю віддавати, тому що між собою воюють, Вірменія надула губи, ОДКБ "кинув" її, вона нічого РФ давати не буде, Казахстан займає дуже мудру прокитайську позицію і, відповідно, від нього навряд чи щось зможуть отримати російські військові", - упевнений військовий експерт Владислав Селезньов.

У розвідці зазначають, що країни, які Володимир Путін сприймає як найближчих союзників, свідомо утримуються від прямої підтримки Росії - вони бачать, що відбувається на фронті, а ніхто не хоче допомагати слабким.

"Поки що Путін сам. Навіть Лукашенко вже на такому широкому шпагаті сидить, що багато гімнастів можуть позаздрити", - зазначив Юсов.