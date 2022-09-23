ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Звернення Росії до країн Центральної Азії, швидше за все, не увінчається успіхом

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 вересня 2022 15:25
Звернення Росії до країн Центральної Азії, швидше за все, не увінчається успіхом Фото: звернення Росії до країн Центральної Азії, швидше за все, не увінчається успіхом (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Руслан Гаращенко

Українська розвідка періодично повідомляє, що Росія просить допомоги. За останньою інформацією, у Кремлі випрошують боєприпаси у країн Центральної Азії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю".

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, цей факт говорить про одне - РФ потребують вже навіть не модернізованої зброї, якої на балансі ОДКБ практично немає, а хоча б якоїсь.

"Йдеться про боєкомплекти РСЗВ "Град", про артилерійські снаряди для "Піонів" і двигуни для БМП і так далі. Це означає, що країна-агресор насправді має труднощі з поповненням", - сказав Юсов у коментарі РБК-Україна.

При цьому звернення з боку РФ який не завжди може увінчатися успіхом для РФ. Загалом така ситуація і відбувається - країни або вже нічого не мають, або відмовляють із різних причин.

"Там нема про кого розмовляти. Лукашенко те, що мав - дав. Киргизстан і Таджикистан точно не будуть зброю віддавати, тому що між собою воюють, Вірменія надула губи, ОДКБ "кинув" її, вона нічого РФ давати не буде, Казахстан займає дуже мудру прокитайську позицію і, відповідно, від нього навряд чи щось зможуть отримати російські військові", - упевнений військовий експерт Владислав Селезньов.

У розвідці зазначають, що країни, які Володимир Путін сприймає як найближчих союзників, свідомо утримуються від прямої підтримки Росії - вони бачать, що відбувається на фронті, а ніхто не хоче допомагати слабким.

"Поки що Путін сам. Навіть Лукашенко вже на такому широкому шпагаті сидить, що багато гімнастів можуть позаздрити", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Зокрема, Москва просить Таджикистан продати їй радянські боєприпаси до артилерії.

Також повідомлялося, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї. Проте в оборонному відомстві КНДР заперечують постачання зброї до РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Азия
NEWS
Зеленський вважає, що світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю
Зеленський вважає, що світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю