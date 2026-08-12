Командування дало обіцянку бійцям 121 бригади ТрО після скарг на проблеми з ротацією

У командуванні підтвердили, що 121-а бригада територіальної оборони зараз виконує бойові завдання на дуже складній та динамічній ділянці фронту. Бійці утримують позиції в умовах безперервного вогню з боку противника, за що керівництво висловлює їм глибоку повагу.

Водночас у заяві зазначається, що дані з відеозвернення відображають лише окремий фрагмент оперативної обстановки. За словами командування, це відео не відтворює повного контексту тих заходів, які наразі вживаються для підтримки підрозділу.

"Так, протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кг продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни", - наголосили в угрупуванні "Південь".

Командування назвало збереження життя військових головним пріоритетом. Ротацію підрозділу проведуть одразу, як тільки це дозволить зробити безпекова ситуація на цій ділянці, щоб не наражати бійців на критичний ризик безпосередньо під час перегрупування.

Що передувало

До головкома ЗСУ Михайла Драпатого публічно звернувся командир взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї бригади, лейтенант Сищук. Він заявив, що разом із побратимами виконує завдання на Запорізькому напрямку.

За словами військового, бійці 121-ї бригади розраховували, що їхня ротація триватиме один місяць, як їм і пообіцяло командування, однак вони перебувають на позиціях майже чотири місяці поспіль.

Сищук заявив, що командування запевнило його, що на лінії оборони є готові основні та запасні позиції, однак, додав він, це виявилося неправдою. Він зауважив, що забезпечення харчами та питною водою немає від трьох до семи діб.