Зверев пропустит Уимблдон-2022

Уимблдонский турнир-2022 пройдет без третьей ракетки мира Александра Зверева, получившего травму на Открытом чемпионате Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe .

25-летний немец выбыл из тура ориентировочно на 6-8 недель. Теннисист пропустит третий по счету турнир "Большого шлема" этого года – Уимблдон.

Зверев получил повреждение в полуфинале "Ролан Гарроса" против Надаля и вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы. Медицинская бригада вывезла немецкого теннисиста из корта на коляске, а дальше он передвигался на костылях.

Длительное лечение заставило Зверева отказаться от травяной части сезона. Цель немца – вернуться на корт перед US Open. Открытый чемпионат США запланирован на конец августа-начало сентября.