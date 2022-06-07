ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Звєрєв пропустить Вімблдон-2022

Новость на русском →
Велика Британія, Вівторок 07 червня 2022 12:18
Звєрєв пропустить Вімблдон-2022 Фото: Александр Звєрєв (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Вімблдонський турнір-2022 пройде без третьої ракетки світу Александра Звєрєва, який зазнав травми на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

25-річний німець вибув із туру орієнтовно на 6-8 тижнів. Тенісист пропустить третій за ліком турнір "Великого шолома" цьогоріч – Вімблдон.

Звєрєв зазнав ушкодження у півфіналі "Ролан Гарросу" проти Надаля і змушений був відмовитися від подальшої боротьби. Медична бригада вивезла німецького тенісиста з корту на візку, а далі він пересувався на милицях.

Тривале лікування змусило Звєрєва відмовитися від трав'яної частини сезону. Ціль німця – повернутися на корт перед US Open. Відкритий чемпіонат США запланований на кінець серпня-початок вересня.

Нагадаємо, що іспанець Надаль теж ризикує пропустити Вімблдонський турнір-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися