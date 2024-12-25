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За зведення фортифікацій: 19 працівників "Метінвесту" отримали нагороди від Донецької ОДА

Фото: працівники "Метінвесту" отримали нагороди від Донецької ОДА (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Олександр Мороз

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін вручив нагрудні "Знаки пошани" та подяки Донецької ОДА 19 працівникам "Метінвесту", які будують фортифікації на території Донецької області - за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА.

"Міцний фронт - це найважливіший для нас елемент Плану внутрішньої стійкості України, озвученого президентом. Важливо, що у втіленні цього пункту ми не залишаємося сам-на-сам із ворогом. Дякую кожному за їхній внесок у наближення перемоги. Працюємо далі", - зазначив Філашкін. 

Як відомо, цьогоріч "Метінвест" Ахметова витратив на фортифікації навколо Покровська, Нью-Йорка і Добропілля вже майже 400 млн грн. Наразі компанія допомагає зводити укріплення біля Великої Новосілки: там на підготовці протитанкових ровів щодня працює 34 одиниці її техніки.

Крім того, від 40 до 60 співробітників компанії облаштовують взводні та ротні опорні пункти. Всього ж, за допомогою "Метінвесту", зведено вже понад 200 км фортифікацій у Донецькій та Запорізькій областях.

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Донецька областьМетінвест