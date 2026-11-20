Revolut опинився під тиском європейських регуляторів через підозри у відмиванні грошей та використання його сервісів особами, пов'язаними з РФ та італійською мафією. В Україні регулятор раніше наполягав на ліцензуванні цього банку та попереджав про ризики для клієнтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал Financial Times та позицію Національного банку України.

Регулятори зацікавилися Revolut

У Швеції правоохоронці встановили, що пов'язані з Росією особи, яких підозрюють у відмиванні грошей, використовували Revolut для конвертації злочинних доходів у криптовалюту та переказування коштів за кордон.

За даними Financial Times, поліція проаналізувала підозрілі операції на 2,9 млрд шведських крон, або близько 259 млн євро. Revolut назвали одним із найпоширеніших інструментів для виведення таких коштів зі Швеції. Найчастіше перекази здійснювали до Литви та Ірландії.

Керівник шведської фінансової розвідки Мануель Феррер заявив виданню, що необанки, зокрема Revolut, імовірно, систематично використовують для переміщення злочинних доходів.

За його словами, швидка онлайн-реєстрація, міжнародні платежі та можливість конвертувати кошти в криптовалюту створюють ризики відмивання грошей і потребують посиленого контролю.

Окремі претензії до систем фінансового контролю Revolut виникли в Італії. Суд передав місцеві операції компанії під нагляд призначеного адміністратора на 12 місяців через серйозні недоліки в системах протидії відмиванню грошей.

За даними розслідування італійської фінансової поліції, через недоліки контролю 24 засуджені або особи, які перебувають під слідством, змогли приховати операції на 41,9 млн євро у 2021-2026 роках. При цьому інші банки подали щодо цих осіб 265 повідомлень про підозрілі транзакції.

Ще один показник - кількість скарг на шахрайство у Великій Британії. За даними Служби фінансового омбудсмена, які отримала Financial Times, у 2025 році клієнти Revolut подали 5076 скарг щодо шахрайства. Це найбільша кількість серед фінансових установ країни третій рік поспіль.

Зі свого боку в Revolut заявили про нульову терпимість до фінансових злочинів, інвестиції в системи контролю та співпрацю з регуляторами й правоохоронними органами.

Чому НБУ вимагав ліцензію у Revolut

Нагадаємо, Revolut офіційно зайшов на український ринок у лютому 2025 року на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва).

Водночас Нацбанк наполягав на необхідності ліцензування Revolut для роботи в Україні. Регулятор наголошував, що іноземні банки мають дотримуватися українського законодавства, а їхня робота без належної авторизації створює ризики для клієнтів.

Зокрема, без ліцензії НБУ на користувачів Revolut не можуть поширюватся українські норми щодо захисту прав споживачів фінансових послуг і система гарантування вкладів.

У регуляторі підкреслювали, що зацікавлені в приході великих міжнародних фінансових компаній, проте вони мають дотримуватися українського законодавства.

Однак Revolut не погодила модель роботи відповідно до українських вимог і зрештою у грудні 2025 вирішила припинити обслуговування рахунків резидентів України.