Зустрівся з Малюком. Зеленський проводить термінові консультації щодо підготовки Києва до зими

Київ незадовільно виконує план стійкості у рамках підготовки до зими. Вже зараз поодинокі "прильоти" викликають серйозні відключення світла у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Станом на середину жовтня фактично по всій державі, навіть у прикордонних та прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води у значній частині столиці", - наголосив президент.
Він додав, що розпочинає консультації щодо невідкладних кроків, щоб виправити ситуацію у столиці та прискорити реалізацію плану стійкості.
За словами Зеленського, він вже поговорив із представниками бізнесу, сектору безпеки і не лише. Зокрема, були переговори з колишнім головою СБУ Василем Малюком, мером Харкова Ігорем Тереховим, головою Ради оборони Запорізької області Іваном Федоровим. За підсумками обговорень є важливі пропозиції.
Президент уточнив, що вже готуються рішення щодо захисту енергооб'єктів, критичної інфраструктури, виконання завдань разом із Кабміном, розуміння потреб людей та "раціональної зміни алгоритмів управління Києвом".
Нагадаємо, з кінця вересня російські окупанти продовжують удари по енергетичних об'єктах у Києві та області. Через це у столиці вже спостерігалися значні проблеми із відключеннями світла.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про те, що київська влада майже повністю не виконує необхідні кроки для підготовки до зими.
У свою чергу мер Віталій Кличко нещодавно радив киянам, які мають друзів чи родичів за містом, виїхати зі столиці на зиму.