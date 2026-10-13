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Зустрівся з Малюком. Зеленський проводить термінові консультації щодо підготовки Києва до зими

17:35 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Василь Малюк та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Київ незадовільно виконує план стійкості у рамках підготовки до зими. Вже зараз поодинокі "прильоти" викликають серйозні відключення світла у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Станом на середину жовтня фактично по всій державі, навіть у прикордонних та прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води у значній частині столиці", - наголосив президент.

Він додав, що розпочинає консультації щодо невідкладних кроків, щоб виправити ситуацію у столиці та прискорити реалізацію плану стійкості.

За словами Зеленського, він вже поговорив із представниками бізнесу, сектору безпеки і не лише. Зокрема, були переговори з колишнім головою СБУ Василем Малюком, мером Харкова Ігорем Тереховим, головою Ради оборони Запорізької області Іваном Федоровим. За підсумками обговорень є важливі пропозиції.

Президент уточнив, що вже готуються рішення щодо захисту енергооб'єктів, критичної інфраструктури, виконання завдань разом із Кабміном, розуміння потреб людей та "раціональної зміни алгоритмів управління Києвом".

Підготовка Києва до зими

Нагадаємо, з кінця вересня російські окупанти продовжують удари по енергетичних об'єктах у Києві та області. Через це у столиці вже спостерігалися значні проблеми із відключеннями світла.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про те, що київська влада майже повністю не виконує необхідні кроки для підготовки до зими.

У свою чергу мер Віталій Кличко нещодавно радив киянам, які мають друзів чи родичів за містом, виїхати зі столиці на зиму.

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Володимир ЗеленськийКиївВійна в Україні