Зустріч США та РФ у Стамбулі: чи говоритимуть про Україну і що вже відомо

У Стамбулі (Туреччина) стартували нові перемовини між представниками США та РФ щодо роботи дипмісій. Зустріч відбувається у закритому форматі.
Що відомо про цю зустріч та чи є серед тем Україна - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Про початок американсько-російських перемовин повідомили прокремлівські ЗМІ о 10:00 за київським часом. Роспропаганда стверджує, що консультації "триватимуть кілька годин", але будуть коротшими, ніж попередня зустріч делегацій РФ та США щодо цього питання, яка пройшла 27 лютого також у Стамбулі та тривала понад шість годин.
Склад учасників залишився тим самим, як було і за тієї попередньої консультації. Делегацію від Росії очолює посол у США Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.
Тема переговорів - покращення дипломатичних відносин та роботи дипломатичних представництв в обох країнах.
Україну та російське вторгнення обговорювати на цих переговорах не будуть, заявляли напередодні обидві сторони.
Нагадаємо, що результати зустрічі 27 лютого у Стамбулі публічно не були оприлюднені. Перемовини також велися у закритому форматі. Однак США тоді заявили, що було "намічено кроки щодо нормалізації роботи дипломатичних представництв двох країн".
Зазначимо, Кремль у перемовинах з Вашингтоном всіляко намагається домогтися послаблення чи скасування санкцій. Тож примітно, що російське МЗС повідомило, що запропонувало американській стороні відновити пряме авіасполучення між двома країнами.
Так, днями новий російський посол у США Олександр Дарчієв заявляв, що РФ поставить перед США на консультаціях у Стамбулі "у практичній площині" питання про відновлення прямого авіасполучення.
Зазначимо, що прямі рейси між США та Росією, як і багато країн з РФ, зупинили після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну у лютому 2022 року.
Натомість держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи питання відновлення авіасполучення заявляв, що "не розуміє, хто літатиме, якщо росіяни перебувають під санкціями".
Додамо, що паралельно США ведуть переговорний трек з росіянами та Україною щодо врегулювання російсько-української війни. У Трампа це називають "човниковою дипломатією".
В рамках цих перемовин Штатам вдалося домовитися про часткове 30-денне припинення вогню в Україні. Однак Москва у звичній манері нівелює правилами та продовжує порушувати домовленості, атакуючи мирні українські міста, зокрема об'єкти енергетики.
Більше про це в окремому матеріалі РБК-Україна "Путін переграв Трампа? Як Росія затягує переговори щодо України і водить за ніс США".
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