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Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може стати початком на шляху до миру в Україні, - Bloomberg

Фото: зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може стати початком на шляху до миру в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та керівника Китаю Сі Цзіньпіна проклала шлях для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлений французький чиновник джерело також відзначило, що в Парижі не очікують, що керівництво Китаю повністю змінить бік конфлікту. За його словами, наприкінці зустрічі лідер Китаю подякував Макрону за роз'яснення низки питань.

Він також переконаний, що майже п'ять годин спільних переговорів, проведених Макроном та Сі разом, підготували ґрунт для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Сі Цзіньпін утримався від згадки Росії чи Володимира Путіна у публічних виступах під час візиту, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.

Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головних тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів. Також під час переговорів Сі Цзіньпін схиляв президента Франції до "протистояння" зі США.

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