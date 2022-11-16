Зустріч лідерів США і Китая на саміті G20 "надзвичайно конструктивний сигнал", - МВФ

МВФ попередив, що економічне зростання призупиниться і понесе втрати, якщо світ розколеться на геополітичні блоки з конкуруючими технологіями і стандартами: якщо з одного боку опиняться США та їхні союзники, а з іншого - Китай і країни з державними економіками. За оцінками МВФ, це може вплинути на світовий обсяг ВВП, скоротивши його на 1,4 трлн доларів - до 3,5 трлн доларів.

"Ця зустріч надіслала дуже важливий сигнал світу про те, що міжнародне співробітництво важливе для всіх нас", - підкреслила Георгієва.

Крім того, очільниця МВФ наголосила, що ключовим фактором уповільнення глобального економічного зростання є війна в Україні.

"Лідери провідних економік світу виступили з настійним закликом до припинення війни Росії в Україні тому, що, крім іншого, ця війна є головним чинником, який уповільнює глобальне економічне зростання", - сказала Георгієва в інтерв'ю агентству Reuters після завершення саміту G20.

При цьому Георгієва нагадала, що мита США, запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом у 2018 році на китайські товари вартістю в сотні мільярдів доларів, в основному лягли на плечі американських споживачів і компаній. У жовтні 2019 року МВФ звинуватив торговельну війну між США та Китаєм у скороченні глобального зростання до найповільніших темпів за десятиліття.

"Під час високої інфляції це вкрай небажано. Крім того, Китай визнає, що необхідно покладатися на взаємну співпрацю, оскільки ми бачимо, що китайська економіка перебуває в дуже складному становищі", - сказала вона.