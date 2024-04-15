Зустріч лідерів без Росії. Коли пройде перший саміт миру по Україні

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Коли відбудеться саміт по формулі миру

На початку цього року стало відомо, що Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру. На зустрічі обговорюватиметься українська "формула миру", за допомогою якої Київ хоче встановити справедливий та стійкий мир з Росією.

Декілька тижнів тому видання Bloomberg написало про те, що Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь до 100 країн, пройде в середині червня.

Пізніше Федеральна рада Швейцарії деталізувала, що конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден біля міста Люцерн у центральній Швейцарії.

Також у відомстві наголошували, що для проведення такого заходу існує достатня міжнародна підтримка. За словами швейцарського уряду, конференція може започаткувати мирний процес.

Саміт мав пройти раніше

Варто зауважити, що Україна розраховувала провести Глобальний саміт миру ще у 2023 році.

Станом на кінець року наша країна організувала три зустрічі радників голів держав - у Данії, Саудівській Аравії та Мальті, після чого мав пройти саміт на рівні лідерів.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, ще під час першої зустрічі в Копенгагені радники, які взяли участь у ній, планували організувати саміт миру наприкінці 2023 року. При цьому сам Єрмак висловлював незгоду з такими термінами та наголошував, що зустріч "потрібно провести якомога раніше".

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна готується провести Глобальний саміт миру восени 2023 року.

Вже у листопаді 2023 року видання The Wall Street Journal писало про те, що проведення саміту миру "малоймовірне" найближчими місяцями. Це пояснювали тим, що війна в Ізраїлі змістила фокус низки країн Близького Сходу з української формули миру та Глобального саміту миру.

Після такої публікації заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква підтвердив, що наша країна хоче провести саміт миру вже у 2024 році.

У чому мета Глобального саміту миру

Зазначимо, що Україна ще минулого року захотіла організувати Глобальний саміт миру. Підготовка до проведення такого заходу розпочалася із зустрічей радників голів держав.

У ході саміту планується створити форум для діалогу на високому рівні щодо шляхів досягнення миру в Україні, який відповідатиме міжнародному праву та Статуту ООН.

Зустріч спрямована на створення загального розуміння рамок, сприятливих для цієї мети, і конкретної дорожньої карти участі Росії у мирному процесі.