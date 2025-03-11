Зустріч у Джидді. Що потрібно знати про переговори України та США в Саудівській Аравії

Зміст:

Головне про зустріч України та США

Переговори української та американської делегацій анонсовано на вівторок, 11 березня. Місцем проведення є друге за величиною місто Саудівської Аравії – Джидда.

Говорячи про порядок денний зустрічі, обидві сторони зазначили, що в центрі уваги буде обговорення шляхів досягнення миру у війні РФ проти України.

Також йтиметься про стратегічне партнерство країн. Крім того, планують повернутися до питання угоди про надра, яку мали укласти під час візиту Зеленського до США 28 лютого.

Зазначимо, переговори відбудуться через десять днів після попереднього раунду у Вашингтоні, який завершився достроково перепалкою сторін та подальшим рішенням Білого дому призупинити військову допомогу й обмежити передачу розвідданих Україні.

Учасники переговорів

До складу української делегації в Джидді входять:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак ;

; міністр закордонних справ Андрій Сибіга ;

; міністр оборони Рустем Умєров ;

; заступник керівника Офісу президента Павло Паліса ;

; представники дипломатичного корпусу.

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський також відправився до Саудівської Аравії, але особисто не братиме участі в переговорах зі США. Він прибув до країни ввечері 10 березня для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Від американської сторони на переговорах будуть присутні:

державний секретар США Марко Рубіо ;

; спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф ;

; радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Очікування української сторони

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговори в Саудівській Аравії будуть результативними та враховуватимуть українські інтереси.

"Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже. Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно", – наголосив президент.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на порядку денному в Джидді будуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток, і в центрі уваги – шлях до миру в Україні.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, зустріч також буде гарною можливістю обговорити пропозицію Володимира Зеленського про встановлення перемир'я з РФ у повітрі та на морі, як перший крок до завершення війни.

Крім того, українська сторона може підписати угоду зі США щодо корисних копалин, укладення якої планувалося під час візиту Зеленського до Вашингтона. Георгій Тихий заявив, що Україна залишається готовлю підписати угоду, і зустріч у Саудівській Аравії буде однією з нагод зробити це.

Як пишуть західні ЗМІ, Україна на переговорах 11 березня намагатиметься переконати США відновити обмін розвідданими та військову допомогу, запропонувавши часткове припинення вогню з Росією. Це включатиме заборону на удари безпілотниками дальньої дії та ракетами, а також відмову від бойових дій у Чорному морі. Таким чином Київ прагне довести Трампу бажання Зеленського завершити війну, зазначають журналісти.

Також Україна, швидше за все, наполягатиме, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її можливості переозброєння, змушує юридично визнати окуповані території російськими, втручається у внутрішню політику країни (зокрема, нав’язує проведення виборів під час воєнного стану), є неприйнятною.

Крім того, Україна, ймовірно, продовжить вимагати гарантій безпеки від США. Так, союзницькі Велика Британія та Франція наполягають на тому, щоб США в рамках гарантій погодилися надати "резервні сили" для європейських миротворців у разі повного припинення вогню, хоча Вашингтон поки що не дає жодних обіцянок.

Що говорять у США про зустріч

Представники США висловлюють оптимістичні прогнози щодо зустрічі, а її головними темами називають обговорення "рамкової мирної угоди", можливе підписання угоди про рідкісноземельні ресурси, відновлення передачі розвідданих.

Напередодні переговорів у Джидді президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на позитивні результати.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", – заявив він.

За словами Трампа, на зустрічі можуть підписати угоду про копалини, але Україна має "продемонструвати готовність до миру".

Член делегації США Стів Віткофф також сподівається на досягнення істотного прогресу на переговорах, зокрема щодо підписання угоди про надра.

Він додав, що Україна та США обговорять обмін розвідданими. Водночас, за його словами, Штати ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації для захисту, якого потребують українці.

Раніше Віткофф зазначив, що ідеєю зустрічі з українцями є створення основи для мирної угоди та початкового припинення вогню.

Інший представник американської сторони, радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц підтвердив слова Стіва Віткоффа, що у Джидді планується обговорити рамку мирної угоди між Україною і Росією.

Третій учасник зустрічі, державний секретар США Марко Рубіо сподівається на конструктивні переговори, які дозволять визначити позицію України.

"Важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і росіяни", – наголосив очільник Держдепу.

Також Рубіо припустив, що у Саудівській Аравії вдасться розв'язати питання призупинення військової допомоги Україні.

"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, загалом, – це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що ключове значення для цього матиме те, що відбудеться завтра", – розповів держсекретар про очікування від зустрічі 11 березня.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що американська сторона на переговорах хоче з’ясувати, чи готова Україна "піти на матеріальні поступки" для завершення війни. Один зі співрозмовників видання Reuters зазначав, що делегація США хоче переконатися у серйозності намірів України покращити відносини з адміністрацією Трампа після суперечки у Білому домі 28 лютого.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Reuters, SkyNews, The Guardian, Axios, Fox News, заяви президента України Володимира Зеленського, брифінг речника МЗС Георгія Тихого.