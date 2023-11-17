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Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна була корисною для України, - Зеленський

П'ятниця 17 листопада 2023 10:01
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Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна була корисною для України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нещодавня зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско була корисною для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 minutes.

На думку Зеленського, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна була "хорошою" для України, яка бореться з російською агресією

"Ми розуміємо, що цей факт є корисним для нас, їхня зустріч", - сказав президент.

Зеленський додав, що не може підтвердити, що лідери США та Китаю обговорювали війну в Україні, але сказав, що російське вторгнення мало "так чи інакше розглядатися під час переговорів між лідерами супердержав".

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілись у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско 15 листопада. Сторони провели переговори в історичній резиденції Філолі. Зокрема їх діалог тривав близько чотирьох годин.

Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.

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