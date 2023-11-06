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Зусилля Литви спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України, - Науседа

Понеділок 06 листопада 2023 18:55
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Зусилля Литви спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В умовах, коли увага міжнародної спільноти звернена на нові конфлікти, що розгоряються у світі, дипломатичні зусилля Литви мають бути і будуть спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Науседа наголосив, що нові конфлікти, які виникають у різних частинах світу, відволікають увагу світової спільноти від війни Росії проти України та загалом від агресивних зовнішньополітичних намірів Росії.

"Україна мала, має і матиме для нас екзистенціальне значення. І всі дипломатичні зусилля мають бути зосереджені на цьому пріоритеті. Не можна допустити втоми від війни, що б не сталося. Ми маємо продовжувати послідовно мобілізовувати всебічну міжнародну підтримку України, порушувати питання відповідальності Росії за агресію та воєнні злочини, зберігати євроатлантичну перспективу України в міжнародному порядку денному", - сказав він.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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