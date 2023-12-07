ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За зупинку видобутку "Укрнафтобуріння" відповідальний голова Держгеонадра, - нардеп

Четвер 07 грудня 2023 21:41
UA EN RU
За зупинку видобутку "Укрнафтобуріння" відповідальний голова Держгеонадра, - нардеп Фото: голова Держгеонадра Роман Опімах (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни, і мова йде про 3-5% від усього українського видобутку газу. Про це заявив народний депутат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету ПЕК Верховної ради Олексія Кучеренка.

"В мене нема сумніву що "автори сценарію" ще не до кінця розуміють що зробили. В мене нема сумніву, що головним "приводним механізмом" стала служба Держгеонадра на чолі з головою паном Романом Опімахом. По багатьом судовим процесам ми зараз спостерігаємо як топменеджери великих приватних компаній зараз віддуваються за те, що сліпо виконували вказівки своїх акціонерів. Переконаний, що і в державному управлінні при прийнятті таких значущих рішень має бути жорстка повноцінна відповідальність топчиновників високого рівня. Саме тому спрямував запит голові Держгеонадра пану Опімаху - чим він керувався при прийнятті своїх рішень?" - написав нардеп.

Враховуючи наведене, парламентар, керуючись статтями 16, 17, 19, 24 Закону України "Про статус народного депутата України", просить надати інформацію та повідомити за кожним пунктом окремо про наступне:

  1. На виконання якої саме норми права, інструкції та/або за вказівкою яких саме посадових осіб державних органів України, через 3,5 роки від дати прийняття постанови Верховним Судом від 26 листопада 2019 року у справі № 2а-7778/09/2670, Державною службою геології та надр України було подано заяву та апеляційну скаргу про поворот виконання рішення суду, в якій ДСГН просила вирішити питання про поворот виконання рішення суду в адміністративній справі № 2а-7778/09/2670 шляхом скасування наказу Держгеонадр № 204 від 27.06.2019 р. та анулювання спеціального дозволу користування надрами № 6349 від 10.07.2019 р.?
  2. Чи мала Державна служба геології та надр України будь-які правові можливості на період державного управління ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" призупинити заходи з анулювання спеціального дозволу користування надрами № 6349 від 10.07.2019 р.?
  3. Які саме дієві заходи було вжито Державною службою геології та надр України з метою недопущення чи запобігання перериванню функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та/або ризику збою у постачанні ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" природного газу після передачі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління АРМА та надалі ПАТ "Укрнафта"?
  4. Чому та з якою метою Державна служба геології та надр України, попри факт та умови передачі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління АРМА і надалі ПАТ "Укрнафта", своїми активними діями та всупереч положенням Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.05.2023 № 454-р., призвела до настання негативних наслідків, а саме до збою, переривання функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу?
  5. Які обсяги вуглеводнів, в тому числі природного газу, не буде видобуто чи безповоротно втрачено на Сахалінському НГКР з моменту анулювання спеціального дозволу користування надрами №6349 від 10.07.2019 р. до відновлення видобутку вуглеводнів на родовищі?
  6. Як саме та коли Державна служба геології та надр України здійснить законні заходи з фактичного відновлення видобутку природного газу на Сахалінському НГКР, так необхідного для країни під час опалювального сезону?

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко заявляв, що ситуація з скасування через суд ліцензії державної компанії "Укрнафтобуріння" на видобуток газу на Сахалінському родовищі нагадує продуману комбінацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госгеонедра
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО