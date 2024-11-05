Зупинка бронювання є незаконною: заява Української ради бізнесу

Українська Рада Бізнесу закликала владу забезпечити виконання органами державної влади своїх функцій, та відновити бронювання працівників критичних підприємств, адже зупинка бронювання може призвести до непоправних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

"Підприємства, у яких завершився термін бронювання, ризикують втратити майже всіх працівників та припинити свою діяльність. На відміну від тих, що вирішили працювати нелегально", – заявили в УРБ.

У раді зауважили, що вони отримують скарги від аграрного, промислового, IT-сектору щодо зупинення процесу бронювання працівників. Це свідчить, що проблема має загальнодержавний масштаб, і загрожує обороноздатності.

Тим часом, стаття 24 і 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та рішення уряду, якими надається відстрочка від призову на військову службу, не передбачає можливості зупинки процесів бронювання. В актах Кабміну встановлені чіткі строки прийняття відповідних рішень, а їх дію у законний спосіб ніхто не призупиняв, наголосили в УРБ.

"Український бізнес підтримує необхідність проведення аудиту рішень щодо визнання суб’єктів господарювання критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Але надзвичайно важливо зберегти передбачуваний і безперервний процес бронювання працівників під час цього аудиту. Нинішня ситуація підриває довіру суб’єктів господарювання до діяльності влади, адже внаслідок неї страждають підприємства, які офіційно працевлаштовують у себе військовозобов’язаних", - кажуть у Раді.

Як повідомлялося, після ухвалення протокольного рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

Крім того, уряд України має намір посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих для проведення бронювання працівників від мобілізації. Таке рішення може бути прийняте після завершення аудиту.