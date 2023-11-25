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Зупинили за 200 м від кордону зі Словаччиною. Прикордонники затримали групу ухилянтів

Україна, Субота 25 листопада 2023 15:23
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Зупинили за 200 м від кордону зі Словаччиною. Прикордонники затримали групу ухилянтів Фото: прикордонники затримали групу ухилянтів за 200 м від кордону зі Словаччиною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники затримали нову групу ухилянтів, які намагались перетнути кордон зі Словаччиною. Їх зупинили в 200 метрах від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Контрольне слово "картопля" мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною",- йдеться в повідомленні.

Зупинили за 200 м від кордону зі Словаччиною. Прикордонники затримали групу ухилянтів

Як дізнались прикордонники, вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації, але це їм не допомогло.

"Прикордонники зупинили провідника та 5 чоловіків, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 метрів від кордону", - додали в ДПСУ.

Така послуга вартувала "клієнтам" від 5 до 8 тисяч доларів.

"На переправників усі з них вийшли через соцмережі. Усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності", - констатували у відомстві.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час військового стану та мобілізації в Україні, які продовжили до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, раніше СБУ затримала на Одещині рецидивіста. Він хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилістів у невизнане Придністров'я.

Також нещодавно СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, яка переправляла ухилістів до ЄС. Вони виїжджали під виглядом заробітчан, на так звану "закордонну роботу" за 8 тисяч доларів із особи.

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