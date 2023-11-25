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Остановили в 200 м от границы со Словакией. Пограничники задержали группу уклонистов

Украина, Суббота 25 ноября 2023 15:23
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Остановили в 200 м от границы со Словакией. Пограничники задержали группу уклонистов Фото: пограничники задержали группу уклонистов в 200 м от границы со Словакией (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники задержали новую группу уклонистов, пытавшихся пересечь границу со Словакией. Их остановили в 200 метрах от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Контрольное слово "картофель" должны сказать правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы со Словакией", - говорится в сообщении.

Остановили в 200 м от границы со Словакией. Пограничники задержали группу уклонистов

Как узнали пограничники, указания мужчинам давали из разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации, но это им не помогло.

"Пограничники остановили проводника и 5 мужчин, которые двигались с ним в направлении Словакии, в 200 метрах от границы", - добавили в ГПСУ.

Такая услуга стоила "клиентам" от 5 до 8 тысяч долларов.

"На переправителей все из них вышли через соцсети. Все задержанные будут привлечены к ответственности", - констатировали в ведомстве.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения и мобилизации в Украине, которые продлили до 14 февраля 2024 года, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, ранее СБУ задержала в Одесской области рецидивиста. Он хотел "прорвать" границу и вывезти уклонистов в непризнанное Приднестровье.

Также недавно СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, переправлявшего уклонистов в ЕС. Они выезжали под видом гастарбайтеров, на так называемую "заграничную работу" за 8 тысяч долларов с человека.

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