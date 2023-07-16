Зсуви та повені в Південній Кореї: кількість жертв зросла до 22, тисячі людей евакуювали

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки 4763 людини були евакуйовані по всій країні, оскільки вода перекрила дамбу в провінції Північний Чхунчхон.

Очікується, що кількість евакуйованих зросте, адже за прогнозами місцевого метеорологічного управління на Корейському півострові очікується сильний дощ 16 липня.

Через зсув в провінції Північний Чхунчхон зійшов із рейок потяг, постраждав інженер, пасажирів на борту не було. Korea Railroad Corp вирішило тимчасово зупинити рух потягів.

Природні катастрофи в Південній Кореї

У серпні 2022 року негода пошкодила близько 14 тисяч житлових і громадських будівель, а також близько 4,3 тис. мостів і ділянок автомобільних трас, загинули понад 30 людей.

Тоді було зафіксовано щонайменше 700 зсувів, а під водою опинилися приблизно 25 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.