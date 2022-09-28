ЗСУ зупинили ворожу ДРГ на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася розвідати позиції Збройних сил України у Бериславському районі Херсонської області. У стрілецькому бою українські війська зупинили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"З метою розвідки наших позицій, розташування підрозділів та ймовірних напрямів своїх дій, у Бериславському районі ворог направив диверсійно-розвідувальну групу із 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 144 вогневі завдання, зокрема наші військові вдарили по районах зосередження озброєння та техніки ворога в Херсоні, а також знищили склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді.

"Протягом ночі ворог втратив 4 людини в живій силі і 1 військовий автомобіль. Інші втрати ворога уточнюються", - наголошується у зведенні.