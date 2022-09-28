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ЗСУ зупинили ворожу ДРГ на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

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Херсон, Середа 28 вересня 2022 16:00
ЗСУ зупинили ворожу ДРГ на Херсонському напрямку, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ зупинили ворожу ДРГ на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася розвідати позиції Збройних сил України у Бериславському районі Херсонської області. У стрілецькому бою українські війська зупинили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"З метою розвідки наших позицій, розташування підрозділів та ймовірних напрямів своїх дій, у Бериславському районі ворог направив диверсійно-розвідувальну групу із 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 144 вогневі завдання, зокрема наші військові вдарили по районах зосередження озброєння та техніки ворога в Херсоні, а також знищили склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді.

"Протягом ночі ворог втратив 4 людини в живій силі і 1 військовий автомобіль. Інші втрати ворога уточнюються", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, що у окупантів немає можливості просуватися на південному фронті. Наразі росіяни намагаються триматися за кордони оборони, які вони тривалий час облаштовували.

Як повідомлялося, днями українські військові завдали удару по окупантам у Херсоні. Точним попаданням ЗСУ знищили багато техніки ворога.

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Херсон ВСУ ДРГ
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