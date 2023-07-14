ЗСУ знищили три групи росіян на човнах у гирлі Дніпра, - Гуменюк

Про це заявила керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Вони намагаються час від часу там маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони, намагаючись ротувати свій особовий склад. І за минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищено: 11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєнного корабля", - сказала вона.

Ситуація в гирлі Дніпра

Напередодні Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що українські військові провели спецоперацію на одному з островів Дніпра. В результаті цього було знищено 1 човен противника і ще 1 пошкоджено.

Раніше Гуменюк повідомляла, що українські військові працювали по ворожих човнах та позбавили росіян можливості пересуватися по воді.