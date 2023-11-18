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ЗСУ знищили "Сонцепьок" росіян на лівобережжі Херсонської області (відео)

Фото: ЗСУ знищили "Сонцепьок" росіян на лівобережжі Херсонської області (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області, де закріпилися на кількох плацдармах. Зокрема їм вдалося знищити російську важку вогнеметну систему (ВВС) "Сонцепьок".

Відео знищення техніки окупантів виклав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Лівий берег Херсонської області. Був російський "Сонцепьок", а тепер нема", - написав він.

Ситуація на Херсонському напрямку

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Зокрема нещодавно повідомлялося, що відтиски з боку наших військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів уздовж усього узбережжя. При цьому, 13 листопада в Міноборони РФ заявляли про перегрупування військ у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська область