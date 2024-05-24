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ЗСУ знищили ще понад 1200 окупантів: оновлені втрати Росії

Фото: ЗСУ знищили ще 1240 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 498 тисяч солдатів. За останню добу українські військові знищили 1240 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати російських військ станом на 24 травня 2024 року складають:

  • особового складу - близько 498940 (+1240) осіб;
  • танків - 7635 (+13) од;
  • бойових броньованих машин - 14775 (+27) од;
  • артилерійських систем - 12902 (+42) од;
  • РСЗВ - 1080 (+3) од;
  • засоби ППО - 813 од;
  • літаків - 356 (+1) од;
  • гелікоптерів - 326 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10401 (+10);
  • крилаті ракети - 2209;
  • кораблі /катери - 27 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17569 (+56) од;
  • спеціальна техніка - 2101 (+7).

 

Що відбувається на фронті

Як відомо, російські війська з 10 травня намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Це повторний наступ окупантів на цьому напрямку. Частина Харківської області була звільнена українськими військовими восени 2022 року.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, а ворожі штурмові групи зазнали великих втрат.

Крім того, окупанти наступають у районі Авдіївки та намагаються захопити Часів Яр. На цих напрямках тривають найважчі бої.

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