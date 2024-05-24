ЗСУ знищили ще понад 1200 окупантів: оновлені втрати Росії

Що відбувається на фронті

Як відомо, російські війська з 10 травня намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Це повторний наступ окупантів на цьому напрямку. Частина Харківської області була звільнена українськими військовими восени 2022 року.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, а ворожі штурмові групи зазнали великих втрат.

Крім того, окупанти наступають у районі Авдіївки та намагаються захопити Часів Яр. На цих напрямках тривають найважчі бої.

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