ЗСУ знищили ще 470 окупантів та майже 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 25 серпня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях окупантів минулої доби.
Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмута і захопили російські передові позиції. Також, ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та підійшли до другої лінії оборони окупантів.
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