ЗСУ знищили ще 11 танків на південному фронті. Більшість - в Донецькій області

За даними Тарнавського, загалом, ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 685 артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон", - додав командувач.

За добу було знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

11 танків,

29 ББМ,

1 БпЛА,

7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки,

4 склади боєприпасів ворога,

27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Спроби наступу РФ в Донецькій області

В останні тижні російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року.

Ще з ранку 18 жовтня у місті було відносно тихо, але голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш стверджував - очікується нове загострення. Вже з вечора, 18 жовтня, у районі Авдіївки справді почали фіксувати нове загострення.

Через загострення бойових дій у районі Авдіївки Донецької області нову гуманітарну допомогу до міста не завозять. Евакуація цивільних продовжується, нині у місті залишаються близько 1600 осіб.

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