UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ще 11 танків на південному фронті. Більшість - в Донецькій області

Фото: ЗСУ знищили 50 одиниць техніки на Таврійському напрямку (facebook.com PresscentrTavria)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України знищили 50 одиниць техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

За даними Тарнавського, загалом, ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 685  артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон", - додав командувач.

За добу було знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • 11 танків,
  • 29 ББМ,
  • 1 БпЛА,
  • 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки,
  • 4 склади боєприпасів ворога,
  • 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Спроби наступу РФ в Донецькій області

В останні тижні російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року.

Ще з ранку 18 жовтня у місті було відносно тихо, але голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш стверджував - очікується нове загострення. Вже з вечора, 18 жовтня, у районі Авдіївки справді почали фіксувати нове загострення.

Через загострення бойових дій у районі Авдіївки Донецької області нову гуманітарну допомогу до міста не завозять. Евакуація цивільних продовжується, нині у місті залишаються близько 1600 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України