ЗСУ знищили САУ "Акація" та пункт управління дронами РФ на Краматорському напрямку

Українські прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" на Краматорському напрямку. Також було ліквідовано позиції росіян та самих окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
На відео показано, як прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", три танки та пункт управління дронів.
Окрім цього вдалось знищити ворожу гармату, чотири одиниці автотранспорту окупантів, низку ворожих укриттів та піхоту.
"Така влучна робота операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині", - підписано відео.
САУ 2С3 "Акація" - радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Вона призначена для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу.
"Акація" оснащена шасі "Об'єкта 303", розробленим на основі ходової частини пускової установки ЗРК 2К11 "Круг". Корпус і вежа виготовлені з катаної броньованої сталі, а як двигун використовується дизельний В-59.
Нагадаємо, російська армія вдень вівторка, 25 лютого, вдарила по приватному сектору міста Краматорськ. За попередніми даними, в результаті удару одна людина загинула, ще 14 людей отримали поранення - серед них четверо дітей.
Через посилення атак в області триває евакуація мирного населення до безпечніших регіонів, де переселенці отримують необхідну допомогу.
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