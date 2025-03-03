ЗСУ знищили САУ "Акація" та пункт управління дронами РФ на Краматорському напрямку

На відео показано, як прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", три танки та пункт управління дронів.

Окрім цього вдалось знищити ворожу гармату, чотири одиниці автотранспорту окупантів, низку ворожих укриттів та піхоту.

"Така влучна робота операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині", - підписано відео.

Що відомо про САУ "Акація"

САУ 2С3 "Акація" - радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Вона призначена для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу.

"Акація" оснащена шасі "Об'єкта 303", розробленим на основі ходової частини пускової установки ЗРК 2К11 "Круг". Корпус і вежа виготовлені з катаної броньованої сталі, а як двигун використовується дизельний В-59.